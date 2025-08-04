四日市競輪場のF1が5日、開幕する。4日は前検が行われた。初日特選12R。地元・坂口晃輔（37＝三重）の動向が注目されたが、熟考の末、単騎に落ち着いた。「森田君の力が抜けているけど、番手勝負に行くと、決勝もその流れ一択になってしまう」。先を見越しての選択だが、もう一つ、2日の京王閣で上田国広がS級初優勝を飾ったことも大きな理由。「身近で頑張っている姿を見ていたので本当にうれしい。皿屋豊さんもキャリア