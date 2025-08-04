第107回全国高校野球選手権大会（5日開幕、甲子園）に8年ぶり11度目の出場を果たした開星（島根）の野々村直通監督（73）が4日、復帰した。3日に大阪市内で行われた組み合わせ抽選会を体調不良のため欠席していた。野々村監督は2010年選抜で21世紀枠の向陽（和歌山）に敗れて「末代までの恥。切腹して死にたい」と話したことが物議を醸して指導を離れ、11年に再就任。同年夏の甲子園に出場したのを最後に退任し、学校も定年