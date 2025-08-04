ロッテは4日、8月5日から7日のソフトバンク戦と8月9日から11日のオリックス戦（いずれもZOZOマリンスタジアム）に6日間限定で球団公式チアパフォーマー「M☆Splash!!」メンバーが初めて企画段階から携わった「M☆Splash!! PRODUCE MENU」を販売することになったと発表した。この6日間は2021年から続く夏のスペシャルイベント「BLACK SUMMER WEEK supported byクーリッシュ」の開催日。「M☆Splash!! PRODUCE MENU」は、千葉県