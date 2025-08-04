俳優の川粼麻世さんが自身のインスタグラムを更新。妻・花音さんとの「海でのひととき」について綴りました。 【写真を見る】【 川粼麻世 】妻・花音さんとクルージング海上から「幕張の花火大会を楽しみました」「夏はまだまだ沢山の思い出を作りたい」川粼麻世さんは「友人が所有するイタリア製の豪華クルーザー『アジムット』で幕張の花火大会を楽しみました」と綴ると、動画をアップ。投稿された画