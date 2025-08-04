夏休みの直前に「海外に行きたい！」と言われても、海外旅行に必要なパスポートの手配や航空券の予約などは間に合いません。そんなときは、せめて海外旅行に劣らないレジャーを企画して、彼女を喜ばせたいところです。そこで今回は、10代から20代の独身女性205名に聞いたアンケートを参考に「『直前すぎて海外旅行は無理！』でも彼女を満足させる夏のレジャー」をご紹介します。【１】新婚生活をプレ体験する「プチ同棲」「お家で