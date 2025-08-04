プロ野球・楽天は4日、藤井聖投手と加治屋蓮投手の登録を抹消しました。藤井投手は3日のソフトバンク戦に先発すると、初回から2番・柳町達選手にセンターへホームランを被弾。いきなり得点を許します。すると5回にも近藤健介選手にスライダーを振り抜かれライトへ痛烈な1発。藤井投手は5回、被安打8、4失点で（4勝）5敗目を喫しました。さらにこの試合4点ビハインドで4番手で8回に登板した加治屋投手は、先頭に四球を与えると1つア