ロイヤルグループが展開するサラダバー&グリルレストラン｢シズラー｣では、2025年度の通年フェアとして、1991年の日本上陸以降のメニューを振り返る｢ALL-STAR REVIVAL FAIR(オールスターリバイバルフェア)｣を3回に分けて実施中。第2弾である7月16日(水)から開催中の｢Summer Favorites HAWAIIAN(サマー フェイバリット ハワイアン)｣をご紹介します。 シズラーの夏恒例｢ハワイ