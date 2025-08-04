Image: Amazon こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。Amazon（アマゾン）では、2025年7月31日（木）9時から8月4日（月）23時59分まで「Fashion×夏休みタイムセール祭り」を開催中。本日2025年8月4日は、豊富な映画作品やTV番組のエピソードを心ゆくまで楽しめる「Amazon Fire TV Stick HD」がお得に登場しています。■この記事で紹介されている商