俳優・磯村勇斗が主演を務める、カンテレ・フジテレビ系月10ドラマ『僕達はまだその星の校則を知らない』（毎週月曜後10：00）第4話がきょう4日に放送されるのを前に、高校生徒役の月島琉衣からコメントが到着した。【第4話カット多数】天文部に入学希望の江見琉衣（月島）が…大きなショック独特の感性を持つがゆえに何事にも臆病で不器用な主人公の白鳥健治（磯村）が、少子化による共学化で揺れる私立高校「濱ソラリス高