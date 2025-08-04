ºÊÉ×ÌÚÁï¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¡¢¹­À¥¤¹¤º¡¢·¦ÅÄÀµ¹§¡¢±Ê»³±ÍÂÀ¤¬¶¦±é¤¹¤ë±Ç²è¡ØÊõÅç¡Ù¤Ç¤Ï¡¢¡ÈÀëÅÁ¥¢¥ó¥Ð¥µ¥À¡¼¡É¤òÌ³¤á¤ëºÊÉ×ÌÚ¤ÈÂçÍ§·¼»Ë´ÆÆÄ¤¬ÆüËÜ¤òÈô¤Ó²ó¤ëÁ´¹ñ¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¤ò³«ºÅÃæ¡£8·î2Æü¤Ë14¥¨¥ê¥¢ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö»³·Á¡×¡¢3Æü¤Ë15¥¨¥ê¥¢ÌÜ¤È¤Ê¤ë¡Ö¿·³ã¡×¤òË¬Ìä¡£Êª¸ì¤Î¥«¥®¤ò°®¤ë¥¦¥¿Ìò¤ò±é¤¸¤ë±Éè½Ìï¤¬¡¢»³·Á¤Ë¤Æ¥­¥ã¥é¥Ð¥ó½é»²Àï¤Ë¤·¤Æ¿ÍÀ¸½é¤ÎÉñÂæ¤¢¤¤¤µ¤Ä¤ËÎ×¤ó¤À¤Û¤«¡¢¿·³ã¥­¥ã¥é¥Ð¥ó¤Ç¤ÏºÇ¿·¤Î¥Ý¥¹¥¿¡¼¥Ó¥¸¥å¥¢¥ë3¼ï¤¬²ò¶Ø¤µ¤ì¤¿