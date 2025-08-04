セーレン [東証Ｐ] が8月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比23.6％増の57億円に伸びた。 併せて、通期の同利益を従来予想の187億円→198億円(前期は192億円)に5.9％上方修正し、一転して2.7％増益を見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の10.6％→13.3％に上昇した。 株探ニュ&