（再送）アジア株まちまち韓国総合しっかり、台湾加権弱い 東京時間14:52現在 香港ハンセン指数 24666.60（+158.79+0.65%） 中国上海総合指数 3566.51（+6.55+0.18%） 台湾加権指数 23368.15（-66.23-0.28%） 韓国総合株価指数 3153.87（+34.46+1.10%） 豪ＡＳＸ２００指数 8659.30（-2.75-0.03%） インドＳＥＮＳＥＸ３０種 80851.25（+251.34+0.31%） シンガポールST指