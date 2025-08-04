新入幕の名古屋場所を6勝9敗と負け越した琴栄峰（22＝佐渡ケ嶽部屋）が4日、夏巡業先の岐阜巡業で計7番の申し合い稽古を行った。来場所は十両陥落が濃厚だが、前の場所の番付が幕内なら参加できる地方巡業。多彩な相手が集う巡業先での稽古という、自身を高められるチャンスを逃す手はない。「上位の方の圧力を感じたい。技術を盗みたい」と今後も貪欲に稽古に参加するという。その名古屋場所では兄の琴勝峰（25＝佐渡ケ嶽部屋