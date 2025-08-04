ＫＨネオケムが後場プラスに転じ一時、前週末比２１７円（７．７％）高する場面があった。午後２時ごろに発表した６月中間期連結決算で、売上高５８７億５４００万円（前年同期比５．１％増）、営業利益６０億５００万円（同２４．７％増）、純利益３９億３４００万円（同１８．９％増）となったことが好材料視された。 新興国を中心とした需要堅調や、中国における補助金政策による買い替え需要などでエアコン市場が堅調に