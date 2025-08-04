紀陽銀行 [東証Ｐ] が8月4日後場(15:00)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比71.9％増の88.3億円に拡大し、4-9月期(上期)計画の133億円に対する進捗率は66.4％に達し、5年平均の51.2％も上回った。 株探ニュース