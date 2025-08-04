JR北海道が新たに導入を予定する観光列車「赤い星」の外観イメージ（同社提供）JR北海道は4日、新たに導入を予定する観光列車「赤い星」「青い星」について、2027年2月以降に運行を開始すると発表した。当初26年春を目指していたが、車両の補修に想定より時間がかかることが判明し、計画を変更した。赤い星は27年2月にデビュー予定。オホーツク海側の流氷シーズンに合わせ、函館線・石北線の札幌―網走間を2日かけて1往復する