２日、２０２５年「海糸泉州杯中日国際交流ジュニア卓球大会」関連イベントに参加し、記念撮影をする選手ら。（東京＝新華社配信）【新華社東京8月4日】東京都内で3日までの4日間、2025年「海糸泉州杯中日国際交流ジュニア卓球大会」と関連イベントが行われた。各国・地域からジュニア選手580人余りが参加し、競技を通じて交流を深めた。福原愛さんや張本智和選手らも会場を訪れ、若い選手たちを激励した。メインイベントの卓