■台風10号(バイルー) 【画像】今後の天気 8月4日12時50分発表気象庁 4日12時の実況種別    台風大きさ    -強さ    -存在地域    日本の東中心位置    北緯37度20分 (37.3度)東経150度40分 (150.7度)進行方向、速さ    東 35 km/h (20 kt)中心気圧    998 hPa中心付近の最大風速    18 m/s