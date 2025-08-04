4日15時現在の日経平均株価は前週末比552.06円（-1.35％）安の4万247.54円で推移。東証プライムの値上がり銘柄数は413、値下がりは1165、変わらずは41と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回っている。 日経平均マイナス寄与度は111.02円の押し下げでファストリ がトップ。以下、リクルート が49.94円、ＫＤＤＩ が47円、ＴＤＫ が45.58円、アドテスト が44.57円と続いている。 プラス寄与度トップは任