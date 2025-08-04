米株価指数先物時間外取引反発 東京時間13:39現在 ダウ平均先物SEP 25月限43825.00（+115.00+0.26%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6283.75（+19.25+0.31%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限22966.50（+82.75+0.36%） 先週末は弱い米経済指標の売りが出ていた米株式市場は数明け時間外取引でしっかり。