アメリカ・エネルギー省のブルックヘブン国立研究所が、月面に設置する電波望遠鏡「Lunar Surface Electromagnetics Experiment-Night(LuSEE-Night)」の主要機器の調達フェイズが完了したことを発表しました。打ち上げは2026年の予定です。Scientists and Engineers Craft Radio Telescope Bound for the Moon | BNL Newsroomhttps://www.bnl.gov/newsroom/news.php?a=122408Lunar Telescope Will Search for Ancient Radio Waves