AI開発企業のAnthropicが、競合するOpenAIによる自社AIモデル「Claude」へのAPIアクセスを遮断しました。この措置は、OpenAIが「競合製品やサービスの構築、競合AIモデルのトレーニングに利用することを明確に禁止する」というAnthropicの規約に違反したためだとのことです。Scoop: Anthropic revoked OpenAI’s API access to its models on Tuesday, multiple sources familiar with the matter tell WIRED. OpenAI was informed