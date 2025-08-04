暑さで溶けやすいという理由から、夏はあまりチョコレートを食べない方もいるのではないでしょうか。それでも、チョコレートが食べたい…！という方は、夏の風物詩・かき氷でチョコレートを堪能しませんか？今回は、関東（東京・神奈川・埼玉）で楽しめる、チョコレートのかき氷を6種類ご紹介します。チョコ氷×濃厚ベリーのかき氷／VANILLABEANS最初にご紹介するのは、横浜発のクラフトチョコレート専門店「VANILLABEANS（バニラ