Uber Eats Japanは7月30日から、東北地方の岩手県、宮城県、山形県、福島県、中部地方の新潟県の計12都市において新たにUber Eatsのデリバリーサービスを開始した。Uber Eatsの対象エリアが拡大サービス新規開始エリアは、岩手県の花巻市、北上市、一関市、奥州市、宮城県の登米市、大崎市、山形県の米沢市、福島県の須賀川市、 新潟県の三条市、燕市、柏崎市、上越市。宮城県の仙台市(青葉区)では、サービスを大幅に拡大する。