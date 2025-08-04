Kis-My-Ft2の玉森裕太が自身のInstagramを更新。「あ、ヘアチェンジしたんだ！」とニューヘアを披露した。 【画像】ニューヘアを披露した玉森裕太／宮田俊哉＆藤ヶ谷太輔『MAGFACT』大阪公演オフショット／玉森裕太『MAGFACT』宮城公演オフショット ■オールホワイトコーデの玉森裕太。バッグには“スヌーピー” 玉森は「Thank you 大阪楽しい時間をありがとう。」と8月1・2日に開催され