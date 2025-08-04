NEWS¤¬¡¢2024Ç¯¤ËÁ´¹ñ8ÅÔ»Ô17¸ø±é¤Ë¤Æ³«ºÅ¤·¤¿¥Ä¥¢ー¡ØNEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS¡Ù¤Î±ÇÁüºîÉÊ¤ò9·î10Æü¤Ë¥ê¥êー¥¹¡£¤Þ¤¿¡¢¤¢¤ï¤»¤Æ½é²óÈ×¡¿ÄÌ¾ïÈ×¤Î¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¼Ì¿¿¤È¼ýÏ¿ÆâÍÆ¤Î¾ÜºÙ¤â¸ø³«¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£ ¡Ê´ØÏ¢¡§¡Ú²èÁü¤¢¤ê¡Û¡ØNEWS LIVE TOUR 2024 JAPANEWS¡Ù±ÇÁüºîÉÊ½é²óÈ×¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¡Ë Æ±¥Ä¥¢ー¤Ï¡¢2003Ç¯¤Ë¥ê¥êー¥¹¤·¤¿¡ØNEWS¥Ë¥Ã¥Ý¥ó¡Ù¤Ç¤ÎCD¥Ç¥Ó¥åー¤«¤é»þ¤ò·Ð¤Æ¡¢¡ÈÆüËÜ¡É¤ò¥Æー