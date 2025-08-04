¿®¼Ô¤é¤Ë¼ê¤ò¿¶¤Ã¤Æ¤³¤¿¤¨¤ë¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª£±£´À¤/Simone Risoluti/Vatican Media/Reuters¡Ê£Ã£Î£Î¡Ë¥¤¥¿¥ê¥¢¤Î¥í¡¼¥Þ¤Ç³«¤«¤ì¤Æ¤¤¤¿¥­¥ê¥¹¥È¶µ¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î¹Ô»ö¡ÖÀÄÇ¯¤Î½Ëº×¡×¤¬£³Æü¡¢ÊÄËë¤·¤¿¡£¥í¥Ã¥¯¤Îº×Åµ¥¦¥Ã¥É¥¹¥È¥Ã¥¯¤Î¥«¥È¥ê¥Ã¥¯ÈÇ¤È¤â¤¤¤¨¤ë¤³¤Î¹Ô»ö¤Î¼çÌò¤Ï¡¢¿·¥í¡¼¥Þ¶µ¹Ä¥ì¥ª£±£´À¤¤À¤Ã¤¿¡££±½µ´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤¿¿®¶Ä¤È²»³Ú¤È½¡¶µ¤Î½ËÅµ¤Ï¡¢¥«¥È¥ê¥Ã¥¯¶µ²ñ¤Î½Ëº×¹Ô»ö¡ÖÀ»Ç¯¡×¤Î°ì´Ä¤È¤·¤Æ³«¤«¤ì¤¿¡£À¤³¦Ãæ¤«¤éµÍ¤á¤«¤±¤¿