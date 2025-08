2025年、大阪・関西万博の英国パビリオンにて、世界的に名高い老舗デザインハウス リバティ(LIBERTY)による記念すべきエキシビション「I Am. We Are. Liberty.」が開催されます。会期は2025年8月30日から9月12日までの約2週間。創業150周年を迎える節目の年に、日本との深い歴史的関係性を紐解きながら、英国の創造力と革新性を称える特別な展示となります。Courtesy of Liberty Japan本展は、今年春にロンドン・リージェントス