¸½ÃÏ£¸·î£³Æü¤Ë¥Ù¥ë¥®¡¼¥ê¡¼¥°Âè£²Àá¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢ÆüËÜ¿Í£¶Áª¼ê¤òÍÊ¤¹¤ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥óVV¡ÊSTVV¡Ë¤¬¡¢¶¯¹ë¥·¥ã¥ë¥ë¥í¥ï¤ÈÂÐÀï¡£¾®µ×ÊÝÎè±û¥Ö¥é¥¤¥¢¥ó¡¢ÈªÂç²í¡¢»³ËÜÍý¿Î¡¢°ËÆ£ÎÃÂÀÏº¤¬ÀèÈ¯¤·¡¢º£µ¨¤«¤é¥­¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¤ëÃ«¸ý¾´¸ç¤Ï80Ê¬¤«¤é½Ð¾ì¡¢Èª¤È¶¦¤Ëº£²Æ¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¾¾ß·³¤ÅÍ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Ï¤ªÍÂ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£³«ËëÀá¤Ç°ËÆ£ÆØ¼ù¤¬½êÂ°¤¹¤ë¥Ø¥ó¥È¤ò£³¡Ý£±¤Ç²¼¤·¤¿STVV¤Ï24Ê¬¡¢°ËÆ£¤ÎÀäÌ¯¤Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥Ñ¥¹¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤¿»³ËÜ¤¬¡¢