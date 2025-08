AppleがApple Intelligenceに搭載するAI検索機能「Answers」の開発チームを立ち上げたと報じられています。AnswersはOpenAIのChatGPTのように、音声アシスタントのSiriで使える会話型のAI検索機能になる予定だとのことです。Apple’s ChatGPT Rival from New ‘Answers’ Team; iPhone 17 Spotted in the Wild - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-08-03/apple-s-chatgpt-rival-from-new-answers-team-iph