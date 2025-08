堂本光一が、約4年ぶりとなる新作オリジナルアルバム『RAISE』を9月10日(水)にリリースする。今作のアルバムタイトルとなっている「RAISE」というフレーズには“気持ちを高める”“盛り上げる”“励ます”など様々な意味があり、アルバム内容は『A new step forward(新たな一歩)』をテーマに制作されたものとなっている。収録曲はリード曲の「The beginning of the world」を筆頭に13曲を収録予定だ。