¡Ú¥»¥¤¥Ðー/¥¢¥ë¥È¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ó¥É¥é¥´¥ó¡Ì¥ê¥ê¥£¡Í¡Û È¯ÇäÆü¡§6·îº¢ ²Á³Ê¡§49,500±ß ¥»ー¥ë²Á³Ê¡§36,977±ß ³ÚÅ·¥Ö¥Ã¥¯¥¹¤Ë¤Æ¡¢¥Õ¥êー¥¤¥ó¥°¤«¤éÈ¯ÇäÃæ¤Î¥Õ¥£¥®¥å¥¢¡Ö¥»¥¤¥Ðー/¥¢¥ë¥È¥ê¥¢¡¦¥Ú¥ó¥É¥é¥´¥ó¡Ì¥ê¥ê¥£¡Í¡×¤¬ÆÃÊÌ²Á³Ê¤ÇÈÎÇä¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥»ー¥ë²Á³Ê¤Ï25%¥ª¥Õ¤Î36,977±ß¡£ ËÜ¾¦ÉÊ¤Ï¡¢¥¹¥Þー¥È¥Õ¥©¥ó¸þ¤±RPG¡ÖFate/Grand