´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¤¥à¡¦¥¸¥è¥ó¤È¥æ¥ó¡¦¥®¥å¥ó¥µ¥ó¤¬¶¦±é¤·¤¿¥É¥é¥Þ¡Ø¥Ð¥é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡Ù¡Ê2022¡Ë¤¬¡¢¤­¤ç¤¦4Æü¤«¤éCS¥Û¡¼¥à¥Æ¥ì¥Ó¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤ÇÆüËÜ¤Î¥Æ¥ì¥Ó½éÊüÁ÷¤È¤Ê¤ë¡£Ëè½µ·îÍË¸á¸å2»þ¡Á¡Ê3ÏÃÏ¢Â³¡Ë¤Û¤«¡£¡ÚÆ°²è¡Û¤³¤Î¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Î½»¿Í¡¢²¿¤«¤¬¤ª¤«¤·¤¤¡Ä¡Ø¥Ð¥é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡ÙÍ½¹ðÊÔ·ú¤ÆÂØ¤¨Í½Äê¤Î¡È¥Ð¥é¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¡É¤ÇÊë¤é¤·¤Æ¤¤¤¿»Ð¤¬¡¢¤¢¤ëÆüÆÍÁ³»Ñ¤ò¾Ã¤¹¡£²ø¤·¤¤ÎÙ¿Í¤¿¤Á¡¢Èó¶¨ÎÏÅª¤Ê·Ù»¡¡Ä¡£¹ÔÊýÉÔÌÀ¤Î»Ð¤òÄÉ¤¦Ëå¤È·º»ö¤¬·«¤ê¹­¤²