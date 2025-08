GoogleのAIサブスクリプションサービスのうち最上位のプラン「Google AI Ultra」の加入者向けに、推論能力を強化した「Gemini 2.5 Deep Think」の提供が始まりました。数学問題を解く性能が高いことが特徴だと紹介されています。Gemini 2.5: Deep Think is now rolling outhttps://blog.google/products/gemini/gemini-2-5-deep-think/「Gemini 2.5 Deep Think」は、2025年の国際数学オリンピックで金メダル基準を達成したモデルの