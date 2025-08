PCゲーム販売プラットフォームのGOG.comが、Steamやitch.ioといったゲーム配信プラットフォームがクレジットカード会社からの圧力でアダルトコンテンツを規制せざるを得なくなった問題を受け、反検閲キャンペーンの「FreedomToBuy.games」を立ち上げました。Thanks to the dedication of developers and publishers, we are launching https://t.co/Y26XDapvYH.To raise awareness on censorship in gaming, 13 games are now avai