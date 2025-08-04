米株価指数先物時間外取引軟調、ダウ58ドル安 東京時間07:23現在 ダウ平均先物SEP 25月限43652.00（-58.00-0.13%） Ｓ＆Ｐ500先物SEP 25月限6254.00（-10.50-0.17%） ＮＡＳＤＡＱ100先物SEP 25月限22832.75（-51.00-0.22%）