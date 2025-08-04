◇２０２５静岡県Ｊ４クラブ強化トレーニングマッチ磐田２―１藤枝（３日、藤枝総合運動公園サッカー場）静岡県内Ｊクラブによる強化試合が３日、藤枝総合運動公園サッカー場で行われ、ジュビロ磐田が藤枝ＭＹＦＣと対戦。同点の後半４４分にＭＦ角昂志郎（２２）がゴールを奪い、２―１で競り勝った。ホーム＆アウェーの総当たり方式で、磐田は大会３戦目で初勝利。藤枝は連勝が３で止まった。ＰＫ戦突入かと思われた後半４