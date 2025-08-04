²£ÉÍ»ÔÄ¹Áª¤ÎÅê³«É¼¤¬£³Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¡¢¸½¿¦¤Î»³ÃæÃÝ½Õ»á¤¬ÅöÁª¤ò³Î¼Â¤Ë¤·¤¿¡£ÅêÉ¼¤¬Äù¤áÀÚ¤é¤ì¤¿¸á¸å£¸»þ¤Î¥¼¥íÂÇ¤Á¤À¤Ã¤¿¡£ÁªµóÀï¤Ç¤Ï»³Ãæ»á¤Î¤¢¤ë¹ÔÆ°¤¬ÏÃÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£»³Ãæ»á¤Î¤Û¤«¤Ë¸µÄ¹Ìî¸©ÃÎ»ö¤Çºî²È¤ÎÅÄÃæ¹¯É×»á¡¢¸µ»ÔµÄ¤Î¹â¶¶ÆÁÈþ»á¡¢¸µ²ñ¼Ò°÷¤ÎÀÆÆ£Ä¾ÌÀ»á¡¢ÌîºÚ²·Çä²ñ¼Ò·Ð±Ä¤Î¾®»³ÀµÉð»á¡¢ÌîµåÆÈÎ©¥ê¡¼¥°µåÃÄ¥ª¡¼¥Ê¡¼Ê¡»³ÆØ»Î»á¤¬Î©¸õÊä¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Á°²ó¤Ï¥«¥¸¥Î¤ò´Þ¤àÅý¹ç·¿¥ê¥¾¡¼¥È»ÜÀß¡Ê£É£Ò¡ËÍ¶Ã×¤ÎÀ§Èó¤È¤¤¤¦Áè