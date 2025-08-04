¥¢¥Ë¥á¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡¿Ëè½µÆüÍË23»þ15Ê¬¡Ë¤Î¿·¥ª¡¼¥×¥Ë¥ó¥°¤¬8·î10Æü¤«¤éÊüÁ÷³«»Ï¤È¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¼çÂê²Î¤Ï¥í¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¡¦ELLEGARDEN¤Î½ñ¤­²¼¤í¤·¶Ê¡Ö¥«¡¼¥Þ¥¤¥ó¡×¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¡£¡Ú¼Ì¿¿¡ÛÀ¼Í¥¡¦ÌðÈø°ì¼ù¡¢¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¥­¥ã¥¹¥È½¸¹ç¤Î¹ë²Ú¥·¥ç¥Ã¥È¤ËÈ¿¶Á¡Ö¤³¤ÎÉ÷·Ê¤ò¤ªÂÔ¤Á¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö½µ´©¾¯Ç¯¥¸¥ã¥ó¥×¡×Ï¢ºÜÃæ¤ÎÈøÅÄ±É°ìÏº¤Ë¤è¤ëÌ¡²è¡ØONE PIECE¡Ù¤ò¥¢¥Ë¥á²½¤·¤¿¡Ø¥ï¥ó¥Ô¡¼¥¹¡Ù¤Ï¡¢¼ç¿Í¸ø¥â¥ó¥­