Ç°Æ°ÔåÉÃ¡Ê³¤Æî¡ËËÇ°×¤¬¼è¤ê°·¤¦¾¦ÉÊ¡£¡Ê»ñÎÁ¼Ì¿¿¡¢³¤¸ý¡á¿·²Ú¼ÒÇÛ¿®¡Ë¡Ú¿·²Ú¼Ò³¤¸ý8·î3Æü¡ÛÃæ¹ñ³¤Æî¾Ê¤ËµòÅÀ¤òÃÖ¤¯Æü·Ï´ë¶È¡¢Ç°Æ°ÔåÉÃ¡Ê³¤Æî¡ËËÇ°×¤Ï¡¢°ìÈÌ¾ÃÈñºâ¤ËÆÃ²½¤·¤¿ËÇ°×»ö¶È¤òÅ¸³«¤·¡¢¼Á¤Î¹â¤¤ÆüËÜÀ½ÉÊ¤òÃæ¹ñ¤ËÆ³Æþ¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¾ÃÈñ¼Ô¤ËÍøÊØÀ­¤ò¤â¤¿¤é¤½¤¦¤ÈÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±¼Ò¤Î¾åÇ·±àÍÎÍ´¡Ê¤¢¤²¤Î¤½¤Î¡¦¤è¤¦¤¹¤±¡ËÂåÉ½¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢¿·²Ú¼Ò¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¤Î»ö¶ÈÅ¸³«¤äÅê»ñ¤Î¸¶ÅÀ¡¢º£¸å¤Î·×²è¡¢»Ô¾ì¤Ø¤Î´üÂÔ