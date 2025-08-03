¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ö¥¹¥Ô¡¼¥É¥ï¥´¥ó¡×°æ¸ÍÅÄ½á¡Ê52¡Ë¤ÈºÊ¤Ç¥â¥Ç¥ë¤ÎËªÃ«Úç³¤¡Ê33¡Ë¤¬¡¢2Æü¹¹¿·¤Î¡Ö¥¯¥ï¥Ð¥¿¥ª¥Ï¥é¡×¤¯¤ï¤Ð¤¿¤ê¤¨¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ë½Ð±é¡£Æë¤ì½é¤á¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Ç¯¤Îº¹19ºÐ¤ÎÉ×ÉØ¡£½Ð²ñ¤¤¤Î¤­¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¹ç¥³¥ó¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£Åö»þËªÃ«¤Ï21ºÐ¡¢Í§¿Í¤ËÍ¶¤ï¤ì¤¿¹ç¥³¥ó¤¬·Ý¿Í¤È¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÃËÀ­3¿Í¡¢½÷À­4¿Í¤Ç¡Ö¤ª¤¸¤µ¤ó¤Ð¤«¤ê¤ÇÁ´Á³À¹¤ê¾å¤¬¤Ã¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤È²ó¸Ü¡£¥Ô¥ó¥Á¥Ò¥Ã¥¿¡¼¤Ç¸å¤«¤é¸Æ¤Ð¤ì¤¿°æ¸ÍÅÄ¤¬ÅÐ