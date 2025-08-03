3Æü¸á¸å7»þ15Ê¬¤´¤í¡¢ËÌ³¤Æ»¹¾º¹Ä®¤ÎÊ¡»ã»ÜÀßÉßÃÏÆâ¤Ç¡Ö80Âå¤ÎÆþµï¼Ô¤¬¼«¼¼¤ÎÁë±Û¤·¤ËÊâ¤¯¥¯¥Þ¤òÌÜ·â¤·¤¿¡×¤È»ÜÀß¿¦°÷¤«¤éÆ»·Ù¹¾º¹½ð¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£½ð¤Ë¤è¤ë¤È¡¢·Ù»¡´±¤¬¶î¤±ÉÕ¤±¤¿»þ¤Ë¤Ï¥Ò¥°¥Þ¤Î»Ñ¤Ï¤Ê¤¯¡¢Èï³²¤â³ÎÇ§¤µ¤ì¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£Î¢¼ê¤Î»³¤ØÌá¤Ã¤¿¤È¤ß¤é¤ì¤ë¡£ÎÙÀÜ¤¹¤ë¾å¥Î¹ñÄ®¤ÎÆ»Æ»¤Ç¤Ï¸á¸å7»þ45Ê¬¤´¤í¡¢¥Ò¥°¥Þ¤È¾èÍÑ¼Ö¤Î¾×ÆÍ»ö¸Î¤¬È¯À¸¡£±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿30Âå¤ÎÃËÀ­¤Ë¤Ï¤±¤¬¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¥Ò¥°¥Þ¤ÏÂÎÄ¹Ìó1.5¥á¡¼¥È¥ë¤Ç¡¢Æ»¤ò