²­Æì¸©¡¦Àí³Õ½ôÅç¼þÊÕ¤ÎÎÎ³¤¤Ë2Æü¤«¤é¿¯Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿Ãæ¹ñ³¤·Ù¶É¤ÎÁ¥2ÀÉ¤Ï3Æü¸á¸å8»þ10Ê¬¤´¤í¤Þ¤Ç¤Ë¡¢Áê¼¡¤¤¤ÇÎÎ³¤³°Â¦¤ÎÀÜÂ³¿å°è¤Ë½Ð¤¿¡£Àí³Õ¼þÊÕ¤ÇÃæ¹ñÅö¶É¤ÎÁ¥¤ÎÎÎ³¤¿¯Æþ¤ò³ÎÇ§¤·¤¿¤Î¤Ï2ÆüÏ¢Â³¤Ç¡¢º£Ç¯22ÆüÌÜ¡£Âè11´É¶è³¤¾åÊÝ°ÂËÜÉô¡ÊÆáÇÆ¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢2ÀÉ¤Ï2Æü¸áÁ°0»þ50Ê¬¤´¤í¤«¤éÁê¼¡¤¤¤ÇÎÎ³¤¿¯Æþ¤·¡¢¤¤¤º¤ì¤âµ¡´ØË¤¤òÅëºÜ¡£ÆÈ¼«¤Î¼çÄ¥¤ò¤·¤Ê¤¬¤éÆüËÜµùÁ¥¤Ë¶á¤Å¤³¤¦¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎÎ³¤¤«¤é½Ð¤ë¤è¤¦½ä»ëÁ¥¤¬Í×µá¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÀÜÂ³¿å