º£²ó¤Î»²±¡Áªµó¤ÇÍ¿ÅÞ¤Ï²áÈ¾¿ô¤ÎµÄÀÊ¤ò³ÍÆÀ¤Ç¤­¤º¡¢ÇÔËÌ¤·¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÀÕÇ¤¤ò¤È¤Ã¤ÆÀÐÇËÁíÍý¤¬¡Ö¼­Ç¤¤¹¤Ù¤­¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï43%¡¢¡Ö¼­Ç¤¤¹¤ëÉ¬Í×¤Ï¤Ê¤¤¡×¤Ï47%¤À¤Ã¤¿¤³¤È¤¬ºÇ¿·¤ÎJNN¤ÎÀ¤ÏÀÄ´ºº¤Ç¤ï¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¼«Ì±ÅÞ¤¬ÇÔËÌ¤·¤¿ÍýÍ³¤¬²¿¤À¤È»×¤¦¤«Ê¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡Ö¼«Ì±ÅÞ¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç46%¡¢2°Ì¤Ï¡ÖÀÐÇËÀ¯¸¢¤Ë´üÂÔ¤¬¤Ç¤­¤Ê¤¤¤«¤é¡×¤Ç20%¡¢3°Ì¤Ï¡ÖÂ¾¤ÎÀ¯ÅÞ¤Î¤Û¤¦¤¬´üÂÔ¤Ç¤­¤ë¤«¤é¡×¤Ç15%¤Ç¤·¤¿¡£¡ÚÄ´ººÊýË¡¡ÛJNN¤Ç¤Ï