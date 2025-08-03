ÇÐÍ¥¤Î¾¾ËÜ¼ãºÚ¤µ¤ó¡Ê41¡Ë¤¬1Æü¡¢¡ØÂè36²ó ÆüËÜ¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¥Ù¥¹¥È¥É¥ì¥Ã¥µ¡¼¾Þ É½¾´¼°¡Ù¤ËÅÐ¾ì¡£40Âå¤ÇÀ®¤·¿ë¤²¤¿¤¤¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤Þ¤·¤¿¡£²áµî1Ç¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¡ÈºÇ¤âµ±¤¤¤Æ¤¤¤¿¿Í¡É¡¢¡ÈÊõÀÐ¤Î»÷¹ç¤¦¿Í¡É¤òÀ¤ÂåÊÌ¡¦ÉôÌçÊÌ¤ËÁª¹Í¤·É½¾´¤¹¤ë¤³¤Î¾Þ¡£¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡¢40ÂåÉôÌç¤ËÁª½Ð¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Áí³ÛÌó5000Ëü±ß¤Î¥¸¥å¥¨¥ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ÆÉ½¾´¼°¤ËÎ×¤ó¤À¾¾ËÜ¤µ¤ó¤Ï¡ÖÉáÃÊ¤«¤é¥¢¥¯¥»¥µ¥ê¡¼¤Ï¹¥¤­¤Ç¡¢¤è¤¯¿È¤Ë¤Ä¤±¤Æ¤Ï¤¤¤ë¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¡¢¤³¤¦¤¤¤Ã