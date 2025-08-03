8·î3Æü¡¢¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡ÖÁú¹ß¤êÌÀÀ±¡×ÁÆÉÊ¤ÎÍ§¿Í¡ØÀ¸³¶¼ý»Ù¥Þ¥¤¥Ê¥¹4²¯±ß·¯¡Ê¥Þ¥¤²¯·¯¡Ë¡Ù¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡ÖÁÆÉÊOfficial Channel¡×¤ò¹¹¿·¡£8·î3Æü¡ÊÆü¡Ë¤Ë»¥ËÚ¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¯¥¤¡¼¥ó¥¹¥Æ¡¼¥¯¥¹¡ÊG3¡¦1800m¡Ë¡¢¿·³ã¶¥ÇÏ¾ì¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¥¢¥¤¥Ó¥¹¥µ¥Þ¡¼¥À¥Ã¥·¥å¡ÊG3¡¦¼ÇÄ¾1000m¡Ë¤ÎÍ½ÁÛ·ë²Ì¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£ºòÆü¤ÎÆ°²è¤Ç¤Ï¥¯¥¤¡¼¥óS¤ÎËÜÌ¿¤Ë¥Õ¥§¥¢¥¨¡¼¥ë¥ó¥°¡¢¥¢¥¤¥Ó¥¹SD¤ÎËÜÌ¿¤Ë¥Ô¥å¡¼¥í¥Þ¥¸¥Ã¥¯¤ò»ØÌ¾¡£¥¯¥¤¡¼¥óS¤Ç¤ÏÆâ