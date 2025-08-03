気象台は、午後8時49分に、洪水警報を長野市に発表しました。【警報エリアを確認】【洪水警報】長野県・長野市に発表 3日20:49時点北部では、3日夜遅くまで土砂災害や低い土地の浸水に警戒してください。北部、中部では、3日夜遅くまで河川の増水に警戒してください。【警報（発表中）と予報値】■長野市□大雨警報・土砂災害3日夜遅くにかけて警戒・浸水3日夜遅くにかけて警戒1時間最大雨量50mm□洪水警報【発表】3日