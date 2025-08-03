ＴＢＳ系「坂上＆指原のつぶれない店」が、３日に放送された。元乃木坂４６・松村沙友理が、実際にアルバイト勤務をして「２４時間営業の２４時間繁盛店」である東京・新大久保の韓国料理店「ＹＯＳＵＬ」の人気の秘密を探った。松村は接客、調理を手際よくこなすなど大奮闘。一スタッフとして繁盛店を元気に切り盛りした。勤務中には、柔道男子１００キロ級で東京五輪金メダリストにして、６月にプロレスラー転向を発表し