新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」３日福岡大会のＡブロック公式戦で、「ハウス・オブ・トーチャー（Ｈ．Ｏ．Ｔ）」のＥＶＩＬが「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」のデビッド・フィンレー（３２）に３敗目を喫した。今年上半期に仁義なき抗争を繰り広げた両ユニットのリーダー同士の公式戦は、戦前の予想通り大荒れの展開となった。ドン・ファレ、ディック東郷のダブルセコンドを従えるＥＶＩＬは、