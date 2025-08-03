◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人４×―３ＤｅＮＡ（３日・東京ドーム）巨人のライデル・マルティネス投手が２試合連続でセーブに失敗した。両リーグトップ３１セーブ目をかけて１点リードの９回に登場したが、１死から宮崎に左翼席への同点ソロを被弾。その後も１死三塁のピンチを招いたがここは踏みとどまり、直後にチームがサヨナラ勝ち。結果的に３勝目をマークした。マルティネスは前回７月３１日の中日戦でも６―４の９回に